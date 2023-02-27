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12:24, 27 февраля 2023Мир

В ЕС признали проблемы в достижении мира на Украине из-за военной помощи Запада

FT: дипломаты из ЕС сомневаются в достижении мира на Украине из-за поставок оружия

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Страны Евросоюза уже стали крупнейшими донорами военной помощи Украине после США и планируют продолжать оказание помощи, однако некоторые европейские дипломаты опасаются, что это не приближает мир, а, наоборот, отдаляет его. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом обсуждений.

При этом помощь в том числе осуществляется через Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF), задача которого — финансирование военных операций за рубежом с целью достижения мира и предотвращения эскалации конфликтов. «Некоторые дипломаты ЕС в частном порядке задавались вопросом, соответствуют ли поставки оружия заявленной миссии EPF», — подчеркивается в материале FT.

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Проблемы могут также возникнуть из-за поставок западных истребителей, если страны ЕС все же примут такое решение. Как пишет издание, даже официальные представители строго проукраинских государств-членов ЕС были потрясены, когда глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что EPF может профинансировать поставку истребителей для Украины.

Страны ЕС и США еще обсуждают поставки Киеву боевых самолетов. Как говорил глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол 26 февраля, этот вопрос еще не снят с повестки.

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Виктория Кондратьева
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