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00:42, 2 марта 2023Мир

В России усомнились в возобновлении диалога с США по стратегической стабильности

Постпред Ульянов усомнился в возобновлении диалога с США по стратегической стабильности
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в скором возобновлении диалога с США по стратегической стабильности. Его слова приводит ТАСС.

«Вашингтон открыто декларирует цель нанесения "стратегического поражения" России и предпринимает многочисленные враждебные шаги, идущие в этом направлении. О каком диалоге может сейчас идти речь?» — подчеркнул дипломат.

По словам Ульянова, для восстановления контактов необходим пересмотр антироссийской политики США и проявление заинтересованности в поиске устраивающих обе стороны решений.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Решение о возможном возобновлении участия России в договоре ДСНВ может принять президент.

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Марина Совина
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