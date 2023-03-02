В США обеспокоились поставками российского урана в Китай

Bloomberg: разведка США обеспокоена поставками российского урана в Китай

Разведка США обеспокоена поставками российского урана в Китай, поскольку он является топливом для реактора на быстрых нейтронах на острове Чанбяо, а Пекин расширяет свои возможности по производству оружейного плутония. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что реактор CFR-600 готов к запуску, единственные его аналоги, энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800, находятся в России.

После запуска, по данным американской разведки, Китай сможет производить плутоний, используемый для производства оружия. Соединенные Штаты опасаются, что КНР нарастит запасы боеголовок почти в четыре раза в следующие 12 лет и сравнится по объему ядерного арсенала с Россией и США.

Агентство утверждает, что с российской стороны в период с сентября по декабрь 2022 года было поставлено в семь раз больше высокообогащенного урана, чем экспортировали США за последние тридцать лет.

В свою очередь Китай отвергает обвинения в расширении ядерной программы. Пекин заявляет, что Вашингтон делает подобные заявления для расширения собственного стратегического арсенала.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило об обнаружении в Иране обогащенного урана. Отмечается, что 84-процентный уран чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

