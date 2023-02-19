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00:00, 20 февраля 2023Мир

Стало известно об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана

Bloomberg: в Иране обнаружили обогащенный до рекордных 84% уран

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Международные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до 84 процентов. Об этом стало известно агентству Bloomberg от дипломатических источников.

Отмечается, что 84-процентный уран чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

По информации агентства, эта информация заинтересовала представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ведомстве пытаются выяснить, как стране за столь короткое время удалось вывести обогащение урана на рекордные уровни.

Bloomberg уточняет, что специалистам предстоит определить, обогащал ли Иран уран, или такая концентрация стала «непреднамеренным накоплением» в газовых центрифугах, используемых для разделения изотопов.

Ранее сообщалось, что экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий взлетел в 2022 году на 20 процентов, без учета поставок ядерного топлива в страны, находящиеся под санкциями, например в Иран.

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Юлия Мискевич
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