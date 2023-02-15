Российская отрасль показала взрывной рост экспорта

Bloomberg: экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий вырос на 20%

Экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий взлетел в 2022 году на 20 процентов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Королевского объединенного института оборонных исследований (RISU) Великобритании.

Однако институт не учитывал поставки ядерного топлива в страны, находящиеся под санкциями, например в Иран. Закупки странами ЕC выросли до самого высокого уровня за три года. Например, в прошлом году топливо у «Росатома» продолжали покупать Чехия, Болгария, Венгрия и Словакия.

Для российской атомной отрасли также важны рынки Индии и Китая. Издание отмечает, что «Росатом» поставляет около одной пятой объема обогащенного урана, необходимого для работы 92 реакторов в США. В Европе российское топливо нужно предприятиям, поставляющим энергию 100 миллионам жителей. Взрывной рост экспорта отрасль показала в том числе благодаря отсутствию конкуренции.

«"Росатом" ежегодно получает миллиарды долларов от своего бизнеса за границей», — отметил президент украинской компании «Энергоатом» Петр Котин. На Украине девять реакторов работают на российском топливе, полная диверсификация станет возможной только через три-четыре года, отметил Котин.

Российская атомная промышленность является абсолютно суверенной со стороны технологической компетенции, заявил ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, экспортные планы государственной корпорации не уменьшатся, однако пока остается вопрос о том, «как они будут реализовываться».