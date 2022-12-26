Лихачев заявил о суверенной атомной промышленности России

Глава «Росатома» Лихачев рассказал о суверенной атомной промышленности России

Российская атомная промышленность является абсолютно суверенной со стороны технологической компетенции, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишут «Известия».

По его словам, экспортные планы государственной корпорации не уменьшатся, однако пока остается вопрос о том, «как они будут реализовываться». Глава ведомства добавил, что портфель зарубежных заказов на десять лет вперед стабильно держится на уровне в 200 миллиардов долларов. Он указал на то, что зарубежная выручка год от года увеличивается.

«В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов», — рассказал он.

Ранее Лихачев в ходе переговоров с посетившим Москву главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пришли к согласию по декларации о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).