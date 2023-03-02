Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

«Зарплата.ру»: в число самых высокооплачиваемых вакансий вошли капитан судна и медсестра

Эксперты аналитического центра «Зарплаты.ру» составили список самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатами от 160 до 500 тысяч рублей в России. Об этом говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, полмиллиона рублей в месяц предлагают PHP-разработчику уровня senior в IT-компании, разрабатывающей программный комплекс для управления и администрирования компьютерных клубов. Одно из главных требований к соискателю — знание английского языка не ниже уровня А2. До 400 тысяч рублей может зарабатывать разработчик С++. «Среди основных обязанностей специалиста: работа в команде по разработке ПО класса ERP, участие в проектировании и разработке архитектуры ПО, написание технической документации», — говорится в исследовании. В качестве бонуса работодатель указал возможность предоставить льготы на покупку квартиры.

За зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц может претендовать управляющий делами семьи. У личного помощника должны быть высшее образование, рекомендации с прошлых мест работы, кроме того, он должен хорошо знать английский язык и быть стрессоустойчивым. Он должен будет вести дела семьи, а также общаться с домашним персоналом.

Капитану, который будет плавать на прогулочном судне по каналам Санкт-Петербурга, обещают зарплату от 200 тысяч рублей в месяц. Необходим диплом капитана-механика с правом пассажирских перевозок, свидетельство об управлении неорганизованной массой людей и по транспортной безопасности. До 200 тысяч рублей готовы предложить и медсестре в элитной клинике эстетической медицины. Она будет ассистировать врачу-косметологу.

Ранее сервис «Работа.ру» представил свое исследование. По его результатам, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в марте стали сварщик, архитектор и электромеханик. Сварщику на производстве в Новокуйбышевске Самарской области готовы платить 300 тысяч рублей. Столько же предлагают главному архитектору в Казани. Электромеханику в Петропавловске-Камчатском обещают зарплату в 250 тысяч рублей, а специалисту на позицию Senior iOS developer в Москве — 260 тысяч.

