Вакансия сварщика стала самой высокооплачиваемой в России

«Работа.ру»: самыми высокооплачиваемыми вакансиями марта стали сварщик и архитектор

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в марте стали сварщик, архитектор и электромеханик. Об этом пишет ТАСС со ссылок на исследование «Работа.ру».

Так, сварщику на производстве в Новокуйбышевске Самарской области готовы платить 300 тысяч рублей. Столько же предлагают главному архитектору в Казани. Электромеханику в Петропавловске-Камчатском обещают зарплату в 250 тысяч рублей, а специалисту на позицию Senior iOS developer в Москве — 260 тысяч.

Больше 200 тысяч может получать специалист по недвижимости в Краснодаре. Флористу и врачу-рентгенологу кабинета МРТ в Москве готовы платить до 160 тысяч рублей.