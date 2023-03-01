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10:21, 1 марта 2023Экономика

Вакансия сварщика стала самой высокооплачиваемой в России

«Работа.ру»: самыми высокооплачиваемыми вакансиями марта стали сварщик и архитектор

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в марте стали сварщик, архитектор и электромеханик. Об этом пишет ТАСС со ссылок на исследование «Работа.ру».

Так, сварщику на производстве в Новокуйбышевске Самарской области готовы платить 300 тысяч рублей. Столько же предлагают главному архитектору в Казани. Электромеханику в Петропавловске-Камчатском обещают зарплату в 250 тысяч рублей, а специалисту на позицию Senior iOS developer в Москве — 260 тысяч.

Больше 200 тысяч может получать специалист по недвижимости в Краснодаре. Флористу и врачу-рентгенологу кабинета МРТ в Москве готовы платить до 160 тысяч рублей.

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Платон Щукин
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