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09:00, 2 марта 2023Из жизни

Фанат вейпов выкашлял полтора литра крови и оказался на грани смерти

Daily Mail: любитель вейпов потерял полтора литра крови из-за бактериальной пневмонии

Фото: Elsa Olofsson / Unsplash

Любитель электронных сигарет из США попал в больницу из-за неумеренного курения. Как сообщает Daily Mail, мужчина оказался на грани смерти после того, как выкашлял полтора литра крови.

45-летний Дастин Фицджеральд был экстренно госпитализирован после того, как у него пошла кровь горлом. Фанат вейпов уже какое-то время страдал от сильного кашля, и доктора ставили ему диагноз «бронхит». Однако, когда мужчина потерял больше литра крови, выяснилось, что проблема куда серьезнее. Сначала Фицджеральда даже поместили в отдельный бокс для инфекционных больных, подозревая туберкулез или гепатит.

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Однако во время лечения выяснилось, что кровохарканье вызвано острой бактериальной пневмонией, ставшей следствием избыточного курения. Джастин выкуривал больше одного картриджа для электронных сигарет в день в течение десяти месяцев.

Доктора сказали, что масла, содержащиеся в жидкости для электронных сигарет, спровоцировали воспалительный процесс в его легких, из-за которого в них начала скапливаться жидкость. Однако даже в госпитале вынужденный дышать через кислородную маску Фицджеральд не смог отказаться от соблазна сделать пару затяжек. Но именно это привело его к решению полностью отказаться от курения.

Я едва успел затянуться, как мои легкие вдруг сжались так, будто на грудь встало сразу десять слонов. Мне показалось, что я умираю. Это испугало меня больше, чем кровь

Дастин Фитцджеральдпострадавший от избыточного курения вейпов

Фицджеральд перешел на вейпы, считая их безопасной альтернативой обычным сигаретам. Так мужчина пытался уйти от привычки выкуривать по несколько пачек в день. Однако недавние исследования показали, что курение вейпов позволяет пневмококковым бактериям легче цепляться за клетки тканей, выстилающих дыхательные пути, увеличивая риск дыхательных инфекций.

Ранее сообщалось, что электронная сигарета загорелась у мужчины прямо в кармане брюк. Британцу удалось быстро потушить огонь, он не пострадал.

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Антонина Черташ
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