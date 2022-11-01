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20:03, 1 ноября 2022Из жизни

Электронная сигарета внезапно загорелась в кармане покупателя

Daily Star: в Великобритании вейп загорелся в кармане брюк мужчины

Фото: Ian Taylor / Unsplash

Житель Великобритании остался невредим после возгорания электронной сигареты в кармане его брюк. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в магазине вейпов в английском городе Байсестер, графство Оксфордшир. Из кармана покупателя неожиданно повалил дым. По словам свидетелей, мужчина начал бить по карману рукой, пытаясь погасить внезапно загоревшийся гаджет. Прибывшие на место пожарные потушили огонь и проветрили помещение.

Мужчину осмотрели на наличие ожогов, однако никаких травм не обнаружили. Пострадали только его брюки. «Если одна батарея электронной сигареты неисправна, то всю партию следует немедленно утилизировать», — заявили сотрудники пожарно-спасательной службы.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании получил ожоги третьей степени из-за взрыва электронной сигареты. Мужчина находился в баре, когда увидел, как из кармана его брюк, где находился вейп, идет дым.

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Алиса Удовик
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