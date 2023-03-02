Россиянин зарезал 39-летнюю супругу во время ссоры и пошел под суд

В Вологодской области будут судить 41-летнего мужчину, зарезавшего супругу во время ссоры

В Вологодской области будут судить 41-летнего мужчину, зарезавшего 39-летнюю супругу во время ссоры. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 1 января пьяный фигурант поссорился с женой. Россиянин взял нож и несколько раз ударил им женщину, нанеся ей смертельные ранения. Вскоре обвиняемый осознал, что произошло, и обратился в экстренную службу. Его задержали и поместили в СИЗО.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Дагестане 35-летний местный житель зарезал 34-летнюю жену и покончил с собой.