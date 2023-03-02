Во Ван Тхыонг стал президентом Вьетнама

Член политбюро ЦК компартии Вьетнама Во Ван Тхыонг назначен президентом страны

Национальное собрание назначило члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга на должность президента Вьетнама. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Под красным флагом, священной желтой звездой отечества, перед Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, приношу присягу», — поклялся Во Ван, приложив руку к вьетнамской конституции.

17 января бывший президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Отставку президента утвердил Центральный комитет (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама. Он возглавлял страну с апреля 2021-го. Отмечается, что Нгуен Суан Фук решил оставить свой пост на фоне коррупционного скандала в правительстве. Так, при нем два вице-премьера подали в отставку со своих постов, а также два министра и многие чиновники страны были привлечены к уголовной ответственности.