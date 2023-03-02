СКР возбудил дело из-за отравления пятерых человек после травли тараканов в Подольске

В Подольске следователи возбудили дело из-за отравления пятерых человек после травли тараканов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, вечером 1 марта в больницу был доставлен подросток, врачи диагностировали у него отек Квинке. Позже с жалобами на недомогание обратились еще несколько жильцов из того же дома. Выяснилось, что накануне в магазине, расположенном на первом этаже, травили тараканов. Затем по дому распространился резкий запах, после чего жители почувствовали слабость.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Дело было возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее уточнялось, что из-за отравления в больницу были доставлены 15-летний подросток и 20-летняя девушка, среди отравившихся также есть 81-летняя пенсионерка.

