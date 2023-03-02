Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:03, 2 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за отравления пятерых человек после травли тараканов

СКР возбудил дело из-за отравления пятерых человек после травли тараканов в Подольске

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Подольске следователи возбудили дело из-за отравления пятерых человек после травли тараканов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, вечером 1 марта в больницу был доставлен подросток, врачи диагностировали у него отек Квинке. Позже с жалобами на недомогание обратились еще несколько жильцов из того же дома. Выяснилось, что накануне в магазине, расположенном на первом этаже, травили тараканов. Затем по дому распространился резкий запах, после чего жители почувствовали слабость.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Дело было возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее уточнялось, что из-за отравления в больницу были доставлены 15-летний подросток и 20-летняя девушка, среди отравившихся также есть 81-летняя пенсионерка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Лавров и Блинкен встретились на общем заседании G20
В Австралии представили беспилотник с дальностью полета 800 километров
Задержание ФСБ россиянина за попытку передать данные Украине попало на видео
Россиянам предложили бюджетно слетать в марте в две популярные пляжные страны
СКР возбудил дело из-за отравления пятерых человек после травли тараканов
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
В России учитель назвала школьника предателем из-за опоздания и попала на видео
Стало известно о продолжающемся почти час обстреле приграничного региона
В небе в Ленобласти объявляли сигнал тревоги из-за неопознанного объекта
ФСБ задержала россиянина за попытку передать Украине сведения о военных объектах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.