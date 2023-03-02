Российские войска уничтожили 270 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили 270 солдат ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили 270 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении ведения боевых действий. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении.

Конашенков отметил, что в боях на этом участке были задействованы подразделения южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС), авиация и артиллерия. Кроме живой силы ВСУ ВС России уничтожили шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Отдельно в Минобороны отметили, что под Авдеевкой в Донецкой народной республики были уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

28 февраля сообщалось о еще более значительных потерях ВСУ на этом направлении — тогда Минобороны заявляло об уничтожении 350 солдат противника.