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14:41, 2 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили 270 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили 270 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска уничтожили 270 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении ведения боевых действий. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя МО, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении.

Конашенков отметил, что в боях на этом участке были задействованы подразделения южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС), авиация и артиллерия. Кроме живой силы ВСУ ВС России уничтожили шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Отдельно в Минобороны отметили, что под Авдеевкой в Донецкой народной республики были уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

28 февраля сообщалось о еще более значительных потерях ВСУ на этом направлении — тогда Минобороны заявляло об уничтожении 350 солдат противника.

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Марк Леонов
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