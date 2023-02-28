Войска России уничтожили до 350 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили до 350 солдат ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили до 350 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении. Конашенков уточнил, что в боях на этом участке Вооруженные силы России (ВС) использовали тяжелые огнеметные системы и артиллерию.

Кроме живой силы ВСУ также потеряли и несколько единиц техники. «Уничтожено (...) две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», — сообщил представитель МО.

Наиболее ожесточенные бои донецкого направления идут в районе населенного пункта Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Артемовска было зафиксировано прибытие 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Кроме того, по его словам, Киев перебросил около 350 военных рядового состава и до 15 офицеров, обученных НАТО. Он уточнил, что прибывшие бойцы ВСУ имеют хорошую физическую форму, а также отмечается их высокая дисциплинированность.