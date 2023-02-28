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15:24, 28 февраля 2023Россия

Войска России уничтожили до 350 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили до 350 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска уничтожили до 350 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении. Конашенков уточнил, что в боях на этом участке Вооруженные силы России (ВС) использовали тяжелые огнеметные системы и артиллерию.

Кроме живой силы ВСУ также потеряли и несколько единиц техники. «Уничтожено (...) две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», — сообщил представитель МО.

Наиболее ожесточенные бои донецкого направления идут в районе населенного пункта Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Артемовска было зафиксировано прибытие 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Кроме того, по его словам, Киев перебросил около 350 военных рядового состава и до 15 офицеров, обученных НАТО. Он уточнил, что прибывшие бойцы ВСУ имеют хорошую физическую форму, а также отмечается их высокая дисциплинированность.

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Марк Леонов
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