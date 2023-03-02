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16:25, 2 марта 2023Силовые структуры

Суд продлил арест троим обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту

Басманный суд Москвы продлил арест троим обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы продлил арест троим обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту, сообщает РИА Новости.

Речь идет об Александре Былине, Дмитрии Тяжелых и Олеге Антипове. Первому фигуранту продлили меру пресечения до 15 апреля, остальным двоим — до 14 апреля.

Мужчины проходят по делу, возбужденному по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»).

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября 2022 года. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

12 октября 2022 года ФСБ России заявила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Елизавета Новикова
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