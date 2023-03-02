Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Путина и Байдена

Представитель Белого дома Кирби заявил, что условий для переговоров Путина и Байдена нет

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии условий для переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Его слова передает РИА Новости.

По словам Кирби, Байден отмечал, что «если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире», то российский лидер рассмотрел бы возможность переговоров. «Изменений в этом нет», — констатировал он.

В конце декабря прошлого года Кирби заявлял, что если Россия продемонстрирует серьезную готовность к переговорам, то президент США будет готов встретиться с российским коллегой.

В феврале глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лучше бы Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом лично. Он выразил мнение, что таким образом главы двух стран «оказали бы большую услугу человечеству».