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19:27, 22 февраля 2023Мир

Глава МИД Венгрии посоветовал Путину и Байдену поговорить друг с другом

Глава МИД Венгрии Сийярто: лучше бы президенты Путин и Байден поговорили друг с другом

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Лучше бы президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден поговорили друг с другом лично. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

«Посмотрев и послушав вчерашние речи российского и американского президентов, думаю, что они оказали бы большую услугу человечеству, если бы поговорили вчера друг с другом», — сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства также предостерег, что «если прямо сейчас не последует прекращение огня и не начнутся мирные переговоры, может случиться огромная беда».

21 февраля Байден выступил с речью в Варшаве. Американский президент заявил, что НАТО не устанет поддерживать Украину в военном конфликте с Россией, а сам альянс не будет разделен. «Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем», — сказал он.

Также 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения российский лидер выступил с рядом инициатив социального характера.

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Глеб Бажуткин
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