Партия Шольца захотела извлечь выгоду из-за скандала с АдГ

Euractiv: канцлер ФРГ Шольц захотел воспользоваться шпионским скандалом в АдГ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), главой которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, захотела воспользоваться шпионским скандалом вокруг конкурирующей коалиции «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Euractiv.

«В Германии сейчас совсем другой режим предвыборной кампании (…), потому что сотни тысяч людей выходят на улицы [в знак протеста против крайне правых]», — передает агентство ведущего кандидата от СДПГ Катарины Барли.

Авторы материала также отмечают, что сам канцлер также неоднократно поднимал тему возможной угрозы со стороны крайне правых в недавних выступлениях в рамках предвыборной кампании. По их мнению, у СДПГ появилось больше шансов на победу из-за недавних скандалов и подозрений в сотрудничестве АдГ с Россией и Китаем.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника депутата Европейского парламента Максимилиана Кра Цзянь Г. по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Сам евродепутат отказался сниматься с выборов, несмотря на скандал.