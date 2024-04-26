Стало известно об ударе по зданию с агентами СБУ и чешскими офицерами в Харькове

«ВД»: ВС РФ ударили по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по зданию в Харькове с агентами Службы безопасности Украины (СБУ) и чешскими офицерами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

От источников стало известно, что семеро офицеров из Чехии обучали технический персонал радиоэлектронной разведки украинских войск. При этом точное место удара Российской армии не называется.

Ранее 26 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ударили по перевалочному пункту ВСУ под Харьковом. «Около 11:00 был нанесен удар по городу Дергачи в пригороде Харькова, били авиабомбами ФАБ», — уточнил он.

24 апреля Лебедев рассказал, что в Харькове в результате ракетного удара было повреждено общежитие ВСУ. ВС РФ также нанесли удар по зданию, которое украинская армия использовала для осуществления ротации.