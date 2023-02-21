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20:08, 21 февраля 2023Мир

Байден заявил о сплоченности НАТО в поддержке Украины

Президент США Байден: альянс НАТО не устанет поддерживать Украину и не будет разделен
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

НАТО не устанет поддерживать Украину в военном конфликте с Россией, а сам альянс не будет разделен. С таким заявлением выступил президент США Джо Бйден в Варшаве. Его речь транслировалась на Youtube-канале издания The Telegraph.

«Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем», — сказал американский лидер, подчеркнув, что страны альянса солидарны в том, что «Украина сражается за свою свободу».

Байден также заявил о нежелании Запада воевать с Россией. «Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», — заявил президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет слушать речь Байдена в Варшаве. По словам Пескова, Путину доложат основные тезисы выступления.

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Глеб Бажуткин
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