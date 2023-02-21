Песков ответил на вопрос о планах Путина на выступление Байдена в Польше

Песков заявил, что Путин лично не будет следить за выступлением Байдена в Польше

Президент России Владимир Путин не планирует лично следить за выступлением американского коллеги Джо Байдена в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российском лидеру доложат основные тезисы. «Естественно, мы основные тезисы ему доложим, как мы обычно это делаем — во всех наших бумагах, дайджестах и так далее», — уточнил Песков.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что Байден прибыл с Украины в польский Жешув. Отмечалось, что в аэропорту Жешув-Ясенка политика ждет самолет, который доставит его в Варшаву. В польской столице Байден остановится в отеле Marriot, куда по традиции ездят американские президенты.

В ходе визита в Киев президент США встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он также объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.