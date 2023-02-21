Байден заявил о нежелании Запада воевать с Россией

Байден заявил, что Запад в лице США и Европы не намеревались нападать на Россию

США и Европейский союз (ЕС) не стремятся к войне или уничтожению России. Об нежелании воевать с Москвой заявил американский президент Джо Байден во время выступления по случаю приезда в Польшу, сообщает РИА Новости.

«Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», — напомнил американский лидер.

21 февраля Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства заметил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.