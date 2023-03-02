Байдена осудили за шутку о белых людях

Пользователи Twitter осудили Байдена за шутку «может, я и белый парень, но я не глуп»

Пользователи Twitter осудили президента США Джо Байдена за шутку о белых людях, которую он произнес во время события в Белом доме, посвященного «месяцу истории темнокожих людей». Комментарии они оставили под публикация издания New York Post в соцсети.

«Может, я и белый парень, но я не глуп», — пошутил американский лидер перед аудиторией, состоящей из афроамериканцев. Такую ремарку он сделал, комментируя тот факт, что лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, который является темнокожим, с ним не разговаривает.

В Twitter многие пользователи сочли слова Байдена унизительными. «В попытке выслужиться перед определенными людьми он говорит такие нелепые вещи», — посетовал комментатор с ником RiG.