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09:26, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Байдена осудили за шутку о белых людях

Пользователи Twitter осудили Байдена за шутку «может, я и белый парень, но я не глуп»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пользователи Twitter осудили президента США Джо Байдена за шутку о белых людях, которую он произнес во время события в Белом доме, посвященного «месяцу истории темнокожих людей». Комментарии они оставили под публикация издания New York Post в соцсети.

«Может, я и белый парень, но я не глуп», — пошутил американский лидер перед аудиторией, состоящей из афроамериканцев. Такую ремарку он сделал, комментируя тот факт, что лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, который является темнокожим, с ним не разговаривает.

В Twitter многие пользователи сочли слова Байдена унизительными. «В попытке выслужиться перед определенными людьми он говорит такие нелепые вещи», — посетовал комментатор с ником RiG.

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Олег Давыдов
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