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07:01, 2 марта 2023Забота о себе

Сексолог перечислила отталкивающие мужчин поступки женщин в постели

Сексолог Кокс: чаще всего отталкивает мужчин во время секса плохая гигиена женщины

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Плохая гигиена партнерши чаще всего мешает мужчине во время интимной близости и может «убить» его сексуальное влечение, считает британский сексолог Трэйси Кокс. Этот и некоторые другие отталкивающие их поступки женщин в постели она перечислила в своей колонке для издания Daily Mail.

Кокс отметила, что, помимо неприятного запаха тела, оттолкнуть мужчину способны неприятные комментарии партнерши по поводу размера его пениса, а также ее лень и безынициативность в процессе близости. Женщина не должна вести себя отчужденно и ждать от партнера благодарности только за то, что позволила ему заняться с ней сексом, объяснила сексолог.

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Также среди способных «убить» мужское либидо поступков женщины в процессе близости Кокс выделила ее излишнюю стеснительность, брезгливость по отношению к его сперме и невзаимный оральный секс. Специалистка подчеркнула, никто не хочет годами заниматься скучным сексом и бояться попросить партнершу попробовать что-то новое, так как она из-за этого расстроится.

В заключение сексолог добавила, что самыми сексуально привлекательными мужчины назвали уверенных в себе, открытых к экспериментам и внутренне раскрепощенных женщин.

Ранее Кокс перечислила худшие поступки мужчин в постели. Одним из худших она назвала полное игнорирование сексуальных потребностей и предпочтений женщины во время интимной близости.

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Наталья Обрядина
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