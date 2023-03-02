Захарова обвинила США в применении концепции вымышленной исключительности

Захарова: США применяют концепцию вымышленной исключительности для оправдания провокаций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила США в применении «концепции вымышленной исключительности» для оправдания собственных провокаций.

Таким образом дипломат ответила на слова посла Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан о том, что Вашингтон выступает против закона об иноагентах в Грузии, даже если он «слово в слова переведен с американского закона».

Захарова указала, что Дегнан не назвала причины такой ситуации, которые кроются в уверенности США в собственной исключительности.

«Также она забыла добавить, что США используют концепцию вымышленной исключительности для оправдания всех своих провокаций, беззаконий и преступлений», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее Захарова ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о взглядах большинства американцев на конфликты в мире. «История США хотя и короткая, но кровавая, сформировавшая образ враждебно настроенного к не подчиняющимся его воле народам государства», - указала дипломат.

