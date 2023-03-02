Захарова прокомментировала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым

Захарова: Блинкену нечего предложить американскому народу, кроме дешевого самопиара

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о диалоге с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым по поводу обмена заключенными и возобновления участия Москвы в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

Захарова указала, что у американцев есть ряд вопросов к властям страны, однако предъявить, по ее словам, им нечего. «Предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и всё», — отметила она. Дипломат добавила, что Госдеп интересует исключительно «имидж, пиар и самореклама». Она подчеркнула, что все происходящее можно считать брешью американской дипломатии.

Ранее Захарова заявила об отсутствии переговоров между Лавровым и Блинкеном в ходе встречи глав МИД G20 в Дели. Она рассказала, что они пообщались на ходу после просьбы госсекретаря о контакте.