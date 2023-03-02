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14:53, 2 марта 2023Мир

Захарова сообщила о просьбе Блинкена о контакте с Лавровым

Захарова сообщила о просьбе госсекретаря США Блинкена о контакте с главой МИД РФ Лавровым

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе встречи глав МИД G20 в Дели не было, они пообщались на ходу. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии "двадцатки" Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — уточнила она.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Блинкен и Лавров общались на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), но их разговор продлился «не более 10 минут». По информации журналистов, американский дипломат обратился к российскому коллеге и призвал его отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, Блинкен от лица американских властей пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Виктория Кондратьева
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