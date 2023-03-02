Reuters: Блинкен обратился к Лаврову на полях G20, разговор продлился 10 минут

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров общались на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), но их разговор продлился «не более 10 минут». Об этом пишет Reuters.

Американский дипломат обратился к российскому коллеге и призвал его отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, Блинкен пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.