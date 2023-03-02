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14:41, 2 марта 2023Мир

Блинкен обратился к Лаврову

Reuters: Блинкен обратился к Лаврову на полях G20, разговор продлился 10 минут

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров общались на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), но их разговор продлился «не более 10 минут». Об этом пишет Reuters.

Американский дипломат обратился к российскому коллеге и призвал его отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, Блинкен пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Виктория Кондратьева
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