Блинкен призвал Россию продлить зерновую сделку

Госсекретарь США Блинкен заявил, что страны G20 призвали Россию продлить зерновую сделку

России следует продлить зерновую сделку, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о соответствующем призыве стран «Большой двадцатки» (G20). Его слова приводит РИА Новости.

«Россия сегодня вновь задерживает экспорт продовольствия с Украины. Зерновая сделка истекает 18 марта. Россия к настоящему времени отказалась дать обязательства по ее возобновлению. Сигнал, который послали сегодня страны, был ясен: расширьте и укрепите зерновую сделку немедленно», — заявил он.

По его словам, кризис в продовольственной сфере стал беспрецедентным прежде всего из-за изменений климата и коронавируса, однако он ухудшился, поскольку Москва якобы использовала продовольствие в качестве оружия.

Ранее Украина призвала Турцию и ООН начать переговоры по зерновой сделке. В частности, Киев выслал письмо с соответствующим запросом, так как до срока истечения инициативы осталось немного времени.