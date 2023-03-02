Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:50, 2 марта 2023Мир

Блинкен призвал Россию продлить зерновую сделку

Госсекретарь США Блинкен заявил, что страны G20 призвали Россию продлить зерновую сделку
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Olivier Douliery / Reuters

России следует продлить зерновую сделку, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о соответствующем призыве стран «Большой двадцатки» (G20). Его слова приводит РИА Новости.

«Россия сегодня вновь задерживает экспорт продовольствия с Украины. Зерновая сделка истекает 18 марта. Россия к настоящему времени отказалась дать обязательства по ее возобновлению. Сигнал, который послали сегодня страны, был ясен: расширьте и укрепите зерновую сделку немедленно», — заявил он.

По его словам, кризис в продовольственной сфере стал беспрецедентным прежде всего из-за изменений климата и коронавируса, однако он ухудшился, поскольку Москва якобы использовала продовольствие в качестве оружия.

Ранее Украина призвала Турцию и ООН начать переговоры по зерновой сделке. В частности, Киев выслал письмо с соответствующим запросом, так как до срока истечения инициативы осталось немного времени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Китайские компании запретили россиянам покупать дроны на AliExpress
В Молдавии назвали цель антироссийской декларации
На Кольцевой линии столичного метро увеличены интервалы движения поездов
В Подмосковье восстановят сгоревший склад Ozon
В США заключили контракт на строительство «летающего радара»
Россиянкам назвали модную одежду на весну 2023 года
Названа вторая после Турции любимая страна для отдыха у россиян
В Ленобласти усилят меры безопасности из-за атаки диверсантов под Брянском
Россиянам рассказали о риске заразиться опасными болезнями в общественной бане
Байден подписал меморандум о борьбе с терроризмом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.