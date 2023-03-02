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18:09, 2 марта 2023Силовые структуры

Утопившего приятеля в реке россиянина приговорили к восьми годам колонии

В Ярославле мужчину, утопившего в реке приятеля, приговорили к восьми годам колонии

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

В Ярославле суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 56-летнего местного жителя, который утопил в реке своего приятеля. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигуранта признали виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следствие и суд установили, что в 2022 году мужчины распивали на берегу реки Которосль спиртное, в ходе чего поссорились. Тогда один из них погрузил голову другого в воду и стал удерживать. Потерпевший скончался на месте.

Ранее сообщалось, в Алтайском крае местная жительница зарубила топором 18-летнюю сожительницу своего сына.

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Илона Палей
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