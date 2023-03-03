Блинкен обсудил беседу с Лавровым на G20 с Кулебой

Госсекретарь Блинкен обсудил с главой МИД Украины Кулебой беседу во время G20 с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, они обсудили поддержку Киева со стороны западных стран. Американский дипломат также рассказал про свой разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях «Большой двадцатки» (G20). Об этом пишет РИА Новости.

«Госсекретарь подчеркнул в беседе с министром иностранных дел Кулебой, что США сохраняют неизменную поддержку Украины», — говорится в сообщении Госдепа США. Другие подробности разговора не уточняются.

Как писало агентство Reuters, разговор дипломатов продлился не более 10 минут. Утверждалось, что Блинкен призвал Лаврова поговорить с российскими чиновниками и убедить их в необходимости отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.