Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 3 марта 2023Мир

Блинкен обсудил беседу с Лавровым на G20 с Кулебой

Госсекретарь Блинкен обсудил с главой МИД Украины Кулебой беседу во время G20 с Лавровым

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, они обсудили поддержку Киева со стороны западных стран. Американский дипломат также рассказал про свой разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях «Большой двадцатки» (G20). Об этом пишет РИА Новости.

«Госсекретарь подчеркнул в беседе с министром иностранных дел Кулебой, что США сохраняют неизменную поддержку Украины», — говорится в сообщении Госдепа США. Другие подробности разговора не уточняются.

Как писало агентство Reuters, разговор дипломатов продлился не более 10 минут. Утверждалось, что Блинкен призвал Лаврова поговорить с российскими чиновниками и убедить их в необходимости отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В московской квартире задушили одного из разработчиков вакцины «Спутник V»
В России появится уникальный студенческий городок
Отправившегося в поход туриста убили ударом приклада пистолета по голове
Появилось видео с места крушения сбитого над ДНР самолета
Тренер назвала причины временного набора веса из-за занятий спортом
Бездомного россиянина осудят за убийство мужчины черенком от лопаты в 2010 году
Российский экспорт в Европу упал более чем в два раза
Эндокринолог назвала повышающие уровень «гормона радости» продукты
Россияне массово заинтересовались одной услугой для жилья
Украина атаковала села в приграничном российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.