Евросоюз отправит Украине жизненно важные боеприпасы

FT: Евросоюз планирует отправить Украине артиллерийские боеприпасы в ближайшие недели

Брюссель предложил возместить расходы странам, предоставившим Украине жизненно важные для ведения боевых действий артиллерийские снаряды из своих запасов, и в ближайшие недели планирует отправить их Киеву. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на слова официальных лиц Евросоюза (ЕС).

Страны объединения также решились делать совместные закупки запасов боеприпасов Киеву. Все государства ЕС, кроме Дании, уже присоединились к этому проекту. «Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. И я думаю, что речь идет о нескольких днях, неделях, а не о нескольких месяцах», — подчеркнул источник FT.

Как писало ранее издание Politico, страны ЕС также хотят выделить Украине миллиард евро военной помощи, которая пойдет на закупку боеприпасов — в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

