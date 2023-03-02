Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:02, 2 марта 2023Мир

В ЕС захотели дать Украине миллиард евро на боеприпасы

Politico: ЕС выделит Киеву миллиард евро на боеприпасы, в частности артиллерийские снаряды

Страны Евросоюза (ЕС) хотят выделить Украине миллиард евро военной помощи, которая пойдет на закупку боеприпасов — в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на черновик соответствующий проектный документ.

Выдвинуть такое предложение захотел сам глава евродипломатии Жозеп Боррель, ранее эту информацию подтверждало издание AFP. Предложение будет обсуждаться министрами обороны ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме.

Документ ЕС также предусматривает наращивание европейского промышленного производства боеприпасов. При этом потребности в расходах на оружие, как отмечает издание, «определены нечетко» — то есть, европейские державы еще не совсем ориентированы на текущие потребности Киева.

Объединение помогает снабжать Украину оружием через внебюджетный межправительственный банк, — Европейский фонд мира — который используют для возмещения средств странам-«донорам». Пока фонд выделил Украине 3,6 миллиарда евро в виде военной помощи, а в декабре прошлого года страны-члены решили увеличить его финансирование на 2 миллиарда евро в 2023 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о разработке в России военных операций для защиты от США
Россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку на пустыре и получил 20 лет колонии
Российская восьмиклассница захотела пропустить контрольные и попала в реанимацию
Стало известно о переполненной наемниками больнице в Харьковской области
В ЛНР заявили о перестрелке ВСУ между своими подразделениями в Артемовске
В ЛНР заявили о небоевых потерях ВСУ из-за использования некачественных снарядов
Захарова обвинила США в применении концепции вымышленной исключительности
В ЕС захотели дать Украине миллиард евро на боеприпасы
Блогерша разделила семью в самолете и прослыла в сети грубиянкой
Врач поделился неочевидными способами укрепить иммунитет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.