В ЕС захотели дать Украине миллиард евро на боеприпасы

Politico: ЕС выделит Киеву миллиард евро на боеприпасы, в частности артиллерийские снаряды

Страны Евросоюза (ЕС) хотят выделить Украине миллиард евро военной помощи, которая пойдет на закупку боеприпасов — в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на черновик соответствующий проектный документ.

Выдвинуть такое предложение захотел сам глава евродипломатии Жозеп Боррель, ранее эту информацию подтверждало издание AFP. Предложение будет обсуждаться министрами обороны ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме.

Документ ЕС также предусматривает наращивание европейского промышленного производства боеприпасов. При этом потребности в расходах на оружие, как отмечает издание, «определены нечетко» — то есть, европейские державы еще не совсем ориентированы на текущие потребности Киева.

Объединение помогает снабжать Украину оружием через внебюджетный межправительственный банк, — Европейский фонд мира — который используют для возмещения средств странам-«донорам». Пока фонд выделил Украине 3,6 миллиарда евро в виде военной помощи, а в декабре прошлого года страны-члены решили увеличить его финансирование на 2 миллиарда евро в 2023 году.