Боррель призвал страны ЕС выделить деньги на оружие Украине

AFP: Боррель призвал выделить один миллиард евро из фонда Евросоюза на оружие для Украины

Страны Европейского союза (ЕС) в марте должны выделить один миллиард евро на поставку оружия, запрошенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), призвал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По его словам, деньги должны быть выделены из Европейского фонда мира. Ожидается, что они пойдут на закупку для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. По данным издания, это предложение будет обсуждаться министрами обороны ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме.

Журналисты добавили, что Боррель предложил предоставить европейским странам «выгодную ставку возмещения расходов, до 90 процентов, если боеприпасы будут доставлены до определенной даты».

Ранее издание Financial Times писало, что страны Евросоюза уже стали крупнейшими донорами военной помощи Украине после США и планируют продолжать оказание помощи. Однако некоторые европейские дипломаты опасаются, что это не приближает мир, а, наоборот, отдаляет его.