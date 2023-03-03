Россиян в Британии стали атаковать в два раза чаще

Sky News: в Британии в два раза выросло число преступлений против россиян

Число преступлений, совершаемых в Британии в отношении граждан России на почве национальной ненависти, резко выросло после начала спецоперации (СВО) на Украине в феврале 2022 года. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на сведения полиции.

В одном крупном полицейском подразделении — речь о Большом Манчестере — число правонарушений против россиян за последний год увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом (с 6 до 13). Жертвами нередко становятся дети младшего школьного возраста.

В Лондоне в марте-апреле 2022 года было зарегистрировано 16 таких преступлений по сравнению с 22 за весь 2021 год. А в полицию Дербишира поступило четыре заявления от россиян (в прошлом году их не было вовсе). Полицейские считают, что россиян стали чаще атаковать именно после начала СВО.

При этом Sky News не смог собрать достаточно подробную статистику, так как полные данные о преступлениях на почве ненависти предоставили лишь 14 из 45 запрошенных территориальных управлений полиции Британии.

В октябре прошлого года гражданка России из Франции рассказала, что компания украинцев напала на ее семью. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Полиция отказалась задержать основного инициатора драки.