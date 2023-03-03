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12:25, 3 марта 2023Ценности

Россияне перечислили худшие подарки на 8 Марта и 23 февраля

Россияне назвали нижнее белье худшим подарком на 8 Марта и 23 февраля

Фото: Nati Melnychuk / Unsplash

Россияне перечислили нежеланные подарки на гендерные праздники. Результаты совместного исследования сервисов «Работа.ру» и ЮMoney публикует «Газета.Ru».

Выяснилось, что 60 процентов опрошенных не хотят получать на 8 Марта и 23 февраля нижнее белье. Кроме того, 36 процентов респондентов включили в рейтинг худших презентов одежду и обувь, а еще 35 процентов — подарочные наборы для ванны и душа. Замыкают пятерку алкоголь (27 процентов) и скидочные купоны в магазинах (23), уточнили эксперты.

В то же время лучшими подарками назвали сладости, цветы и подарочные сертификаты — за них проголосовали 49, 46 и 41 процент участников опроса соответственно. Отмечается также, что одна из самых популярных категорий подарков — косметика и парфюмерия — заняла шестое место как в антирейтинге, так и в рейтинге желанных презентов.

В декабре 2021 года россияне перечислили самые бесполезные подарки, которые они когда-либо получали на Новый год. В топе ненужных презентов оказались сувениры и статуэтки — их не хотели бы получить на праздник около шести процентов респондентов. Три процента участников исследования также выделили в антирейтинг кухонную утварь и столовые приборы.

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Майя Пономаренко
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