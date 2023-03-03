Россиянин до смерти избил гостя за оскорбление в адрес матери и пошел в суд

В Амурской области осудят мужчину, до смерти избившего гостя из-за оскорбления матери

В Амурской области суд рассмотрит дело 30-летнего местного жителя об убийстве 35-летнего знакомого. Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, днем 20 ноября 2021 года в доме на улице Ганса Манхарта фигурант выпивал с родителями и друзьями. Там он поссорился с одним из гостей, так как тот оскорбил его мать. Тогда обвиняемый избил обидчика, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Отмечается, что россиянин признал вину.

Ранее стало известно, что на Кубани двое местных жителей убили друг друга в ходе конфликта из-за земельных участков.