Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 3 марта 2023Мир

В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

Представитель Госдепа Прайс: США не станут извиняться за диалог Блинкена с Лавровым
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

Вашингтон не намерен извиняться за встречу госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, несмотря на старания Москвы «наделать шума», это был лишь короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. По словам Прайса, во время разговора с Лавровым Блинкен затронул волнующие Вашингтон вопросы. «Мы не станем извиняться за действия в наших интересах», — указал представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что разговор Блинкена и Лаврова длился «не более 10 минут». По данным агентства Reuters, госсекретарь обратился к российскому дипломату и призвал его отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Правоохранители назвали вероятную причину взрыва под Коломной
В Британии ответили на призыв Аргентины к переговорам по Фолклендам
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ
Ким Кардашьян опубликовала новые фото в бикини
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
Двух американцев арестовали за передачу России авиационных технологий
В Пензенской области ввели усиленный режим охраны общественного порядка
Власти рассказали о месте взрыва около Коломны
Английский футболист рассказал о помощи Роналду в свидании с мисс Калифорния
Захарова прокомментировала заявление Блинкена о диалоге с Лавровым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.