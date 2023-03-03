В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

Представитель Госдепа Прайс: США не станут извиняться за диалог Блинкена с Лавровым

Вашингтон не намерен извиняться за встречу госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, несмотря на старания Москвы «наделать шума», это был лишь короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. По словам Прайса, во время разговора с Лавровым Блинкен затронул волнующие Вашингтон вопросы. «Мы не станем извиняться за действия в наших интересах», — указал представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что разговор Блинкена и Лаврова длился «не более 10 минут». По данным агентства Reuters, госсекретарь обратился к российскому дипломату и призвал его отменить решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).