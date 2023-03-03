Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о попытках ВСУ остановить окружение Артемовска

Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ атакуют инфраструктуру в попытке остановить окружение Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют инфраструктуру покинутых населенных пунктов в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в попытке остановить окружение города бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом рассказал военный этого подразделения, передает РИА Новости.

«Судя по тому, что мы видим, они уничтожают все, чтобы замедлить наше продвижение: мосты, коммуникации. (...) Плюс они делают все, чтобы потом нам больше было восстанавливать, гражданскую, в основном, инфраструктуру», — заявил он.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военнослужащие практически полностью окружили Артемовск. По его словам, военные уже находятся в центре города, а кольцо вокруг него «практически смыкается».

3 марта основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин также рассказал, что подразделения его компании практически окружили Артемовск. «Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, до сегодня все больше мы видим стариков и детей», — добавил он.