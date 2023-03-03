В Москве в аварии погибли три человека

В Москве на Варшавском шоссе авто врезалось в столб и перевернулось, погибли три человека

В Москве на Варшавском шоссе автомобиль врезался в столб, в результате погибли три человека. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области, передает ТАСС.

По данным министерства, пострадал еще один человек. Обстоятельства случившегося выясняются.

В Telegram-канале столичного Дептранса говорится, что авария произошла в районе станции метро «Нагатинская», из-за ДТП движение осуществлялось по двум полосам из пяти. Водителей призвали выбирать пути объезда, впоследствии полноценное движение восстановили.

Ранее 38-м километре Калужского шоссе в Москве произошло смертельное ДТП с участием такси и каршеринга. Такси въехало в каршеринг, из-за чего погиб один человек, еще пятеро пострадали.