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07:47, 3 марта 2023Россия

В Москве в аварии погибли три человека

В Москве на Варшавском шоссе авто врезалось в столб и перевернулось, погибли три человека

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве на Варшавском шоссе автомобиль врезался в столб, в результате погибли три человека. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области, передает ТАСС.

По данным министерства, пострадал еще один человек. Обстоятельства случившегося выясняются.

В Telegram-канале столичного Дептранса говорится, что авария произошла в районе станции метро «Нагатинская», из-за ДТП движение осуществлялось по двум полосам из пяти. Водителей призвали выбирать пути объезда, впоследствии полноценное движение восстановили.

Ранее 38-м километре Калужского шоссе в Москве произошло смертельное ДТП с участием такси и каршеринга. Такси въехало в каршеринг, из-за чего погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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Анастасия Шейкина
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