В профсоюзе авиадиспетчеров России предупредили об угрозе перебоев в работе

«Ъ»: авиадиспетчеры сообщили об угрозе перебоев в работе из-за новых правил сдачи экзамена

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России предупредил руководство об угрозе перебоев в работе из-за новых правил сдачи экзаменов на знание английского языка. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации газеты, с 24 января 2023 года к сдаче тестов кандидатов допускают только после курсов повышения квалификации, график которых может растянуться до полутора лет. Ранее пройти тестирование по авиационному английскому можно было в любое время, теперь — только после прохождения полуторамесячного курса.

При этом в профсоюзе авиадиспетчеров отметили, что на период ожидания сотрудники с просроченными сертификатами отстраняются от работы. Диспетчеры, в отличие от пилотов, не могут найти работу за границей, и, по мнению специалистов, в госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) таким образом пытаются избавиться от лишних кадров из-за значительного сокращения использования воздушного пространства РФ иностранными перевозчиками.

В пресс-службе ГК по ОрВД заявили, что «не стоит опасаться перебоев по причине своевременного планирования обучения». «Запланированное обучение на 2023 год осуществляется согласно плану», — добавили в госкорпорации.

Ранее в международном аэропорту Бостона два самолета едва не столкнулись на пересекающихся взлетно-посадочных полосах из-за ошибки одного из пилотов. Командир воздушного судна JetBlue смог вовремя уклониться от столкновения, получив соответствующие инструкции от авиадиспетчера.