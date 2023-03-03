Учитель посоветовал подростку заняться мастурбацией и попал под суд

The Straits Times: в Сингапуре учитель показал школьнику порно и попал под суд

49-летний учитель одной из престижных школ Сингапура попал под суд за то, что показал 17-летнему школьнику порнографические видео и посоветовал заняться мастурбацией. Об этом сообщает The Straits Times.

В конце января 2021 года мать подростка обратилась к учителю с просьбой о помощи. Она рассказала, что мальчик не хочет ходить в школу, чувствует себя изгоем и не видит смысла в жизни. Мужчина поговорил с учеником и узнал, что тот занимается членовредительством. Учитель выслушал подростка и дал ему свой личный номер телефона, однако попросил сохранить его под другим именем.

Позже мужчина подарил мальчику книгу по самопомощи и спросил, почему он пытается навредить себе. Когда подросток ответил, что ему нужен способ, чтобы справиться со своими эмоциями, учитель сказал: «У мальчиков твоего возраста есть только два способа снять стресс: лекарства и мастурбация». Затем мужчина порекомендовал ученику смотреть порно и показал несколько ссылок на порнографические сайты.

Спустя несколько дней учитель пригласил мальчика в свой дом. Перед тем, как вместе поужинать, он предложил подростку снять футболку и надеть майку, заявив, что в помещении слишком жарко. Мальчик принял предложение мужчины, и тот наблюдал, как он переодевается. Во время ужина учитель рассказывал мальчику о своем сексуальном опыте и настаивал, чтобы тот выпил алкоголь. Через некоторое время мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, начал плакать. Он положил руки на руку и грудь подростка и трогал его в течение 10 минут. После этого учитель показал мальчику три порнографических видео на своем телефоне.

На следующий день подросток рассказал матери о действиях учителя, и она подала на него заявление в полицию. Руководство школы также было поставлено в известность, и мужчина был вынужден уволиться с работы в феврале 2021 года. Учитель признал себя виновным по одному обвинению в демонстрации подростку видеороликов сексуального характера. Он предстанет перед судом 28 марта. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до одного года и штраф.

Ранее сообщалось, что в США арестовали сотрудницу школьной столовой, обвиняемую в сексуальном контакте с подростком. Женщина присылала ему свои откровенные снимки и видеоролики и ожидала от него того же.

