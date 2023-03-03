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14:39, 3 марта 2023Путешествия

Автомобиль с российскими туристами провалился под лед на Байкале

Машина с четырьмя россиянами провалилась под лед на озере Байкал

Фото: Telegram-канал «МЧС38»

Машина с четырьмя российскими туристами, среди которых пятилетний ребенок, провалилась под лед на озере Байкал. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инцидент произошел в пятницу, 3 марта, недалеко от поселка Сахюрта в Ольхонском районе. Группа путешественников взяла в аренду автомобиль Hyundai Creta и выехала на нем на лед, который разрушился под ее весом примерно в десяти метрах от мыса Уляхта.

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В ведомстве заявили, что находящимся в салоне машины россиянам удалось спастись. «Водителю, допустившему выезд на лед вне ледовой переправы, предстоит ответить по закону за грубейшее нарушение, поставившее под угрозу жизнь людей, — уведомили в МЧС. — Он также будет обязан понести расходы, связанные с подъемом транспорта со дна озера Байкал, и заплатить штраф за нарушение природоохранного законодательства».

Ранее в марте российские туристы оказались заперты в селе Териберка в Мурманской области. Дорогу к нему занесло снегом — работы по расчистке велись два дня.

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Фариза Бацазова
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