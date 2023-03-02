Россияне оказались заблокированы в тундре из-за метели на два дня

Туристы застряли на два дня в селе Териберка из-за занесенной снегом дороги в Мурманск

Российские туристы оказались заперты в селе Териберка в Мурманской области из-за сильной снежной метели, которая заблокировала единственную дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Дорогу к селу Териберка, которое находится в сердце арктической тундры в Кольском районе Мурманской области, занесло снегом — работы по расчистке заняли два дня. В четверг, 2 марта, стало известно о том, что к туристам пробилась снегоуборочная техника. До Мурманска путешественники ехали в составе автоколонны.

Отмечалось, что селяне предложили помочь застрявшим туристам за 85 тысяч рублей — в такую сумму они оценили пятичасовой трансфер до военного городка Североморск-3 на вездеходе, который вмещает восемь человек (предполагалось, что оттуда в Мурманск можно добраться на обычном транспорте). Однако несмотря на непредвиденные трудности, путешественники остались довольны поездкой на север России.

«Все прошло удачно, дорогу открыли. Териберка и ее окрестности в самое сердце попали своей суровой красотой. Мы в полном восторге и ничуть не пожалели о поездке. Еще и северное сияние во всей красе удалось увидеть», — сообщила одна из подписчиц канала.

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