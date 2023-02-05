В Европе сошедшая на отель лавина заблокировала 60 человек

В румынских горах Фэгэраш лавина сошла на отель Cabana Capra и заблокировала 60 человек

В Румынии завершили спасательную операцию по спасению из горного отеля 60 туристов — из-за схода лавины люди оказались заблокированы внутри. Об этом пишет Hot News.

В субботу, 4 февраля, в горах Фэгэраш на высоте почти 1600 метров сошла лавина, которая накрыла горный отель Cabana Capra. Второй сход большой лавины наблюдался в районе ледникового озера Балеа. По информации Инспекции по чрезвычайным ситуациям европейской страны, одна снежная волна задела здание, а также снесла припаркованные возле него автомобили.

Участие в спасательной операции приняли 18 военнослужащих инспекции по чрезвычайным ситуациям и еще шесть военнослужащих. Всего в горном отеле застряло 60 человек: 50 туристов и 10 сотрудников гостиницы.

По данным полиции, дорога, ведущая в отель, закрыта с 30 октября — об опасной ситуации сигнализирует специальный знак и шлагбаум. Тем не менее по словам одного из застрявших туристов, на маршруте не было ни снега, ни запрещающих въезд дорожных знаков. Администратор гостиницы признался, что подобного не наблюдали последние 50 лет.

Ранее в феврале двое российских туристов, отдыхавших в горах Индии на горнолыжном курорте Гульмарг, сняли на видео сошедшую на них лавину — автор ролика, запечатлевший все произошедшее на нательную камеру, оказался под слоем снега.