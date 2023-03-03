Россияне массово устремились отдыхать на Байкал

Вице-премьер РФ Абрамченко: рост посещаемости Байкала за 2022 год составил 40 процентов

Туристы массово устремились на отдых на Байкал — рост посещаемости направления за 2022 год составил 40 процентов. Об этом в пятницу, 3 марта, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

По ее словам, турпоток значительно возрос по трем особо охраняемым природным территориям (ООПТ) на Байкале — особый интерес россияне проявили к Прибайкальскому, Забайкальскому и Тункинскму национальным паркам. «Всего рядом с Байкалом 14 федеральных ООПТ и три из них подвергаются высокой антропогенной нагрузке, — отметила вице-премьер. — Если сравнивать 2022 год с 2021 годом, нагрузка от туристов выросла на 40 процентов. И это будет продолжаться».

Отмечается, что ежегодно Байкал в Республике Бурятия посещают более миллиона человек, в Иркутской области турпоток составляет около двух миллионов. По прогнозам специалистов, в ближайшее время общий по двум регионам поток туристов достигнет пяти миллионов человек в год.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на Байкал в феврале-марте из-за заметно возросшего турпотока. Отмечается, что раньше провести отпуск на озере в этот период можно было на 15-20 процентов дешевле, чем в июле-сентябре, однако сейчас цены повысились и сравнялись с прайсом высокого летнего сезона.

