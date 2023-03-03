Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:38, 3 марта 2023Путешествия

Россияне массово устремились отдыхать на Байкал

Вице-премьер РФ Абрамченко: рост посещаемости Байкала за 2022 год составил 40 процентов

Фото: Katvic / Shutterstock / Fotodom

Туристы массово устремились на отдых на Байкал — рост посещаемости направления за 2022 год составил 40 процентов. Об этом в пятницу, 3 марта, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

По ее словам, турпоток значительно возрос по трем особо охраняемым природным территориям (ООПТ) на Байкале — особый интерес россияне проявили к Прибайкальскому, Забайкальскому и Тункинскму национальным паркам. «Всего рядом с Байкалом 14 федеральных ООПТ и три из них подвергаются высокой антропогенной нагрузке, — отметила вице-премьер. — Если сравнивать 2022 год с 2021 годом, нагрузка от туристов выросла на 40 процентов. И это будет продолжаться».

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Отмечается, что ежегодно Байкал в Республике Бурятия посещают более миллиона человек, в Иркутской области турпоток составляет около двух миллионов. По прогнозам специалистов, в ближайшее время общий по двум регионам поток туристов достигнет пяти миллионов человек в год. 

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на Байкал в феврале-марте из-за заметно возросшего турпотока. Отмечается, что раньше провести отпуск на озере в этот период можно было на 15-20 процентов дешевле, чем в июле-сентябре, однако сейчас цены повысились и сравнялись с прайсом высокого летнего сезона. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Сербия ответила на данные о тайных поставках оружия Украине и России
В сети обругали Эмили Ратаковски из-за цветка вместо топа на голой груди
Трое россиян привязали должника к машине и протащили волоком по земле
В России построят мегаобщежитие
Здоровому пациенту по ошибке ампутировали пенис
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Тайский трансвестит украл у туриста золотое украшение и случайно попался полиции
Врачи развеяли миф о мужском сексуальном возбуждении
Участники «Сектора Газа» рассказали о создании фильма про Юрия Клинских
Пиджаки из «человеческой» кожи появились в продаже за 54 тысячи рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.