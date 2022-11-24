Россиян предупредили о заметном подорожании зимнего отдыха на Байкале

Стоимость зимнего отдыха на озере Байкале повысится до 20 процентов

Россиян предупредили о подорожании зимнего отдыха на Байкал в феврале-марте из-за заметно возросшего турпотока. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

По словам собеседника агентства, раньше провести отпуск на озере зимой можно было на 15-20 процентов дешевле, чем в июле-сентябре, однако сейчас цены повысились и сравнялись с прайсом высокого летнего сезона. «Если на межсезонье есть какие-то подвижки по ценам буквально до января, то уже с января начинаются цены летнего сезона фактически. Часть баз просто не стали опускать летние цены. Это разница где-то 15-20 процентов», — уточнил Копылов.

Что касается стоимости отдыха в зимний период, на сервисах бронированиях туристам предлагаются номера с общей ванной комнатой от двух-трех тысяч рублей в сутки на двоих, цены на комнаты с собственным санузлом стартуют от пяти-шести тысяч рублей, более комфортабельные варианты стоят от 10-12 тысяч.

Ранее стало известно, что россияне забронировали на зимний сезон 2022-2023 года почти все турбазы на Байкале. При этом отмечается, что на зимние праздники ажиотажного спроса на озере пока не зафиксировано.