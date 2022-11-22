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12:54, 22 ноября 2022Путешествия

Россияне забронировали на зимний сезон почти все турбазы на Байкале

Россиян предупредили о дефиците мест на турбазах Байкала на зимний сезон

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Туристы забронировали на зимний сезон 2022-2023 года почти все турбазы на озере Байкал. О возникшем дефиците мест россиян предупредил заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, на новогодние праздники ажиотажного спроса на Байкал пока не зафиксировано. «У нас и в более спокойные годы разгар бронирований новогодних мероприятий приходился где-то на начало декабря. Поэтому, если и будет всплеск бронирований Нового года, то недели за две-три до праздника», — пояснил он.

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При этом Копылов отметил, что приехать могут не все туристы, забронировавшие места на турбазах, однако турпоток все равно будет большой. Это подтверждается опытом нескольких последних лет, когда большинство отдыхающих приезжают в период с февраля по март, чтобы успеть посмотреть на замерзшее озеро.

Ранее россияне перечислили самые желанные места внутри страны для отпуска мечты. Так, лидером рейтинга стал Байкал — его выбрали 29 процентов респондентов. Вторую и третью строчки заняли Крым и Санкт-Петербург — там хотели бы отдохнуть 21 и 15 процентов россиян соответственно.

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Валентина Процкова
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