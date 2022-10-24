Россияне раскрыли самые желанные места внутри страны для отпуска мечты

ВЦИОМ: 29 процентов россиян мечтают провести отпуск на Байкале

Россияне назвали места внутри страны, где они мечтают провести свой отпуск. О самых желанных направлениях стало известно из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные публикуются на сайте.

Первое место рейтинга возглавил Байкал — его выбрали 29 процентов участников опроса. Кроме того, по данным ранних исследований, озеро также вошло в пятерку главных символов России. На втором месте оказался Крым — на полуострове хотел бы отдохнуть каждый пятый респондент (21 процент). Еще 15 процентов россиян раскрыли, что отправились бы в отпуск в Санкт-Петербург.

Сочи и Камчатку выбрали в качестве места для идеального отпуска 14 процентов респондентов, Карелию — 11 процентов. Следом за ними идут Дальний Восток и Краснодар (по 8 процентов), Калининград и Алтайский край (по 6 процентов).

Примечательно, что Байкал стал популярным ответом среди всех социально-демографических групп, Крым оказался менее желанным направлением для молодежи 18-24 лет, предпочтение ему отдали лишь 14 процентов респондентов. Побывать на Алтае в первую очередь хотели бы жители городов с населением 500-950 тысяч и больше. Сочи и Санкт-Петербург чаще выбирали женщины, чем мужчины (по 17 процентов против 11 и 12 процентов среди мужчин), а на Камчатку поехали бы, наоборот, 18 процентов против 10 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что самым востребованным внутренним авианаправлением среди россиян в ноябре стала Москва. Железнодорожные билеты чаще всего искали в Санкт-Петербург.